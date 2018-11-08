Dolar kuru 5.40'ın altında seyrini sürdürüyor

08 Kasım 2018

Dolar/TL'nin, dün ABD-Türkiye ilişkileri, ABD seçim sonuçları ve Hazine'nin yeniden eurobond ihracına çıkmasının da desteğiyle gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel gerilerken, üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyir de sürüyor.

Yatırımcılar bugün Türkiye piyasalarının kapanışı ardından ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla düşüşün hızlandığı dolar/TL haftabaşında üç ayın en düşüğü olan 5.30 seviyelerine gerilemişti. Kur test edilen en düşük seviyelerden sınırlı bir yükseliş gösterse de bu sabah ilk işlemlerde 5.3686/5.3800 seviyesinde işlem görüyor.

Seçim sonuçları ile birlikte daha fazla mali teşvik olasılığı ortadan kalkarken işlemciler başlangıçta bu sonuca dolar satarak tepki gösterdiler.

Ancak dolar, dikkatlerin politikadan Fed'in para politikasına doğru çevrilmesiyle euro ve yen karşısında kayıpların çoğunu geri aldı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından bugün akşam politika kararını açıklayacak.

ABD ekonomisinin büyümesi ve enflasyonun toparlanmaya başlamasıyla birlikte Fed, bu yıl üç kez faiz artırdı. Fed ayrıca Aralık ayında bir, 2019 ortalarına kadar iki faiz artırımı daha sinyali verdi.

Fed'in bugün açıklayacağı kararında faiz oranlarını sabit tutarak, son zamanlardaki politika açıklamalarındaki para politikasını sıkılaştırma yanlısı ifadelerini sürdürmesi bekleniyor.

Fed kararı dışında ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve TCMB'nin haftalık verileri de piyasalarda takip edilecek.

Bankacılar kurun gerilediği seviyelerden kâr satışları gözlenebildiğini, lokal talebinin ise daha fazla düşüşü sınırlayabileceğini belirtse de, TL'ye yönelik iyimserliğin henüz bitmediğine işaret ediyorlar.

Piyasalarda İran yaptırımlarına yönelik gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile Brexit süreci izlenmeye devam ediliyor.

Türkiye ve ABD'nin bakanlara yönelik "sembolik" olarak adlandırılan yaptırımlarının karşılıklı kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceği beklentileri piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

Bu çerçevede dolar/TL Ağustos ayında 7.24 ile tarihi zirvenin test edilmesinden bu yana kademeli bir düşüş eğiliminde. TL'nin tarihi zirvesinden bugüne değer dolar karşısındaki kazancı yüzde 35 civarında ve bu performans tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kuvvetli değer kazancına işaret ediyor.

Aynı dönemde gelişmekte olan benzer ülke birimlerinde ise dolar karşısında yüzde 5 değer kaybı ile yüzde 5 değer kazançları aralığında bir seyir izlendi.

Kaynak: Reuters