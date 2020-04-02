Dolar kuru 6.70'i gördü

02 Nisan 2020

Dolar/TL koronavirüs kaynaklı güçlenen satış baskısıyla 6.70'in üzerine çıkarak Eylül 2018'den beri yeni zirvelerini gördü. Satış baskısı, ABD kaynaklı endişelerle yeniden yükselmiş durumda.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği uyarılarının ardından yatırımcılar güvenli liman dolara ve tahvillere yöneldi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi dün %0.53 yükseldikten sonra bugün 99,58 seviyesinde yatay seyretti.

Dolara yönelik kuvvetli eğilim gelişmekte olan ülkele para birimleri geneline de belirgin satış baskısı getirdi.

Koronavirüsün gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılması ve bu ülkelerin sınırlı sağlık kapasiteleri nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zor olacağı endişeleriyle gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti.

Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükumetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti. Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamlamıştı.

Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış basksında belirleyici konumda.

Bu sabah 6.7120'ye kadar yükselen kur, saat 11:51 itibariyle 6.68 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 7.3250 seviyesindeydi.

Bugün dış piyasalarda ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaş başvuruları takip edilecek. Başvurular geçen hafta açıklanan veride 3 milyonu aşarak tarihi zirveye yükselmişti.

Kaynak: Reuters