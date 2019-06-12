Dolar, Merkez sonrası dalgalandı

12 Haziran 2019

TCMB'nin faizi yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından dolar/TL ilk tepki olarak 5.7830'a kadar gerilese de kalıcı olmayarak tekrar 5.80 seviyesinin üzerine çıktı.

TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu.

Kararın hemen öncesinde 5.8150'lerden ani bir hareketle 5.83'lere çıkan dolar/TL kararın ardından ise ilk tepki olarak 5.80'lerin altına geriledi. Saat 1419 itibarıyla kur 5.8045/5.8090 seviyelerinde hareket ediyor.

BIST-100 de karar öncesi yüzde 0.48 yükselişteyken, karar sonrası alımlarını bir miktar artırarak yüzde 1'e yakın yükselişe ulaştı. Aynı saatte BIST-100 de %0.34 yükselişle 93,114 puanda hareket ediyor.

Merkez Bankası, faize dokunmadı