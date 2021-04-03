Dolar mı TL mevduat mı?

UFUK KORCAN

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından piyasalarda başlayan hareketlilik geçen hafta da sürdü. Dolar 8.50 TL sınırına yaklaşırken kurda 19 Mart’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye göre yaşanan artış yüzde 17 oldu. Borsa İstanbul ise hafta boyunca 1.385-1.420 bandında hareket etti, hisse bazlı hareketler öne çıktı. Kurlardaki sert hareketin ardından Türk Lirası varlıkların cazibesini artırmak için Eylül 2020’de getirilen stopaj indirimleri 31 Mart’ta sona eriyordu. Bu süre 2 ay yani 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Tahminler şaştı

Son gelişmeler ve gelinen rakamlar ışığında Türk Lirası ve döviz arasındaki yatırım tercihi konusunu tekrar incelemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Zira sene başında hem yerli hem de yabancı burumların dolar kuru tahminleri, Türk Lirası varlıklara yatırımın daha cazip olduğunu ortaya koyuyordu. Bakalım şimdiki rakamlara göre TL ile dolar arasındaki getiri fırsatları ne durumda?

Yerli 9 milyar dolar sattı

Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiği ilk gün ve sonraki açıklamalarında önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyerek para politikasındaki mevcut sıkılığın devam edeceği yönünde sinyaller verdi.

Yani kısa vadede bir faiz indirimi beklenmiyor. Kur tarafına baktığımızda ise 8 TL’nin üzerinde yerli ve yabancı kurumlardan satış geldiği söyleniyor. Öyle ki Merkez Bankası Başkanı değişiminin etkilerinin görüldüğü ilk işlem gününde (22 Mart) döviz piyasasında yerlilerin işlem hacmi 3 kat, yabancıların 4 kat arttı. Bankacılar bu artışta özellikle satış eğiliminin ağırlıkta olduğunu söylüyor. 22-26 Mart haftasında yerlilerin bankalardaki döviz hesaplarında (DTH) 9 milyar dolarlık azalma oldu.

Yeni alım yapılır mı?

Piyasa uzmanlarının genel önerisi mevcut seviyelerden döviz almak yerine ‘izle’ moduna geçmek. Alım için 7.50-7.60 TL seviyelerinin beklenebileceği belirtiliyor. Maliyeti düşük olan dolar yatırımcıları ise ‘satış’ konusunda en çekimser kesim olarak görülüyor. Çünkü geçmiş yıl tecrübeleri ve ‘kârdan zarar etme’ marjlarının olması bu kesimin daha çok ‘bekle’ modunda olmalarına neden oluyor.

Dolarda kritik seviyeler nerede?

Hafta içi 8.40 seviyelerinin üzerine çıkan dolar/TL paritesi stopaj oranlarındaki kesintinin 2 ay uzatılması haberinin de etkisiyle 8.20 seviyelerine geriledi. Analistlere göre teknik olarak dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendini koruyor. Dolar/TL’de kısa vadeli direnç seviyeleri 8.29 ve 8.48’de bulunuyor. Destek seviyeleri olarak ise 8.11 ve 7.93 noktaları öne çıkıyor.

Borsada 1.384 desteği önemli

Hafta genelinde yön bulmakta zorlanan BIST 100 Endeksi, oldukça dar bir bantta hareket etti. Endekste 1.384 ilk önemli destek noktası. Bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Bu durumda destek noktaları sırasıyla 1.359, 1.298 ve 1.256 seviyelerinde. Yukarıda ise 1.412 ve 1.423 ilk kademede izlenecek önemli dirençler konumunda. Bu seviyeler geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşılması öneriliyor.

TL mevduatların cazibesi sürüyor

Mevduatta stopaj oranlarında yapılan indirim 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek. Gelelim bankaların vadeli TL mevduatlara uyguladıkları faiz oranlarına... Bankaların büyük bölümü, 1-3 ay vadeli mevduata yüzde 19 olan politika faizinin altında bir faiz veriyor. Bankaların şubelerinden aldığımız oranlara göre 100 bin TL'lik bir meblağa en yüksek faizi yüzde 20 ile HSBC uyguluyor. Odeabank, QNB Finansbank ve Alternatifbank yine yüzde 19’un üzerinde faiz veriyor. 1 yıl vadeli mevduata uygulanan faiz oranları ise yüzde 13.5-19.5 arasında değişiyor.

Dolarda başa baş noktaları

TL mevduat yerine dövizi seçip mevcut seviyelerden yani 8.20’den dolar alan bir yatırımcının 12 ay sonunda 'doğru karar verdim’ demesi için kurun 9.30-9.80 TL’nin üzerinde olması gerekiyor. Dolar-TL tercihinde başa baş noktası 3 ay sonunda 8.58 TL, 6 ay sonunda ise 8.85 TL seviyelerinde bulunuyor. Kısaca doların bu vadeler sonunda hesaplanan seviyelerin üzerinde olacağını düşünenler dolar alabilir. Ancak kurun hesaplanan seviyelerin altında olacağını düşünenler için vadeli TL mevduat daha cazip gözüküyor. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 8.20 TL’ye yükseldi. Bir önceki ankette bu rakam 7.94 seviyesindeydi.