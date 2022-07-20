Dolar nefesini tuttu, parite hareketleniyor

Hilal SARI



Rekor enflasyon karşısında merkez bankalarının atacağı adımlar küresel piyasaların odağında olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın resesyon endişelerinin artması ve euro/dolar paritesinin eşitliğe gelmesi sonrası 100 değil 75 bps faiz artırımı yapacağı beklentileri dolar endeksindeki ralliye nefes aldırırken, parite Avrupa Merkez Bankası’nın 50 bps faiz artırımını da değerlendireceği haberleriyle salı günü yüzde 1’in üstünde yükseliş kaydetti. Dolar 100 değil 75 bps ihtimaliyle düşüşte Son bir haftada yüzde 1,45 düşüş kaydeden dolar endeksinde zayıflığın bir nedeni Fed’in temmuz toplantısı için 100 bps artırım kararından vazgeçmiş gibi görünmesi. Para piyasaları tekrar 75 bps bir artırım fiyatlıyor. Dolar endeksi sadece Salı günü yüzde 1’e yakın düşüşle 106,40 düzeyine kadar geriledi. Endeks geçtiğimiz hafta 100 bps ihtimali güçlenince 109,29 ile 20 yılın yeni zirvesini görmüştü.

“Paritedeki yükseliş uzun soluklu olmaz”

Euro/dolar paritesi ise ECB’nin bugün başlayacak 2 günlük toplantısında 50 bps artırımı da değerlendireceği haberleriyle salı günü yüzde 1’in üstünde yükselerek 1,027 düzeyine dayandı. ECB’nin mevduat faizini eksi yüzde 0,5’ten 50 bps artırması 8 yıldır süren negatif faiz sürecini sonlandırmış olur ve analistlerin beklentilerinin üzerinde bir artırım olması nedeniyle euro’yu dolar karşısında güçlendirir. Ancak analistler resesyon endişelerinin paritedeki yükselişleri sınırlayacağı görüşünde. HSBC Avrupa Foreks Araştırmaları Direktörü Dominic Bunning “ECB 50 bps artırım yapsa bile artık 50 bps Fed ve diğer merkezlerin yanında çok şahin durmadığını, paritede yükselişin uzun soluklu olmayacağını” söylüyor.

Gazprom'un 'mucbir sebebi' Euro'ya gölge ediyor

Rusya’nın devlete ait doğalgaz şirketi Gazprom’un Almanya’nın ve Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden Uniper ve RWE’ye sevkiyatlarında “mücbir sebep” (force majeure) ilan etmesi Euro Bölgesi ekonomilerine ilişkin resesyon riskini hızla artırıyor. Uniper sözcüsü “Kararı haksız buluyoruz ve resmi olarak mücbir sebep iddiasını reddettik” diye konuştu. Kuzey Akım 1’de geçtiğimiz hafta başlayan ve 21 Temmuz’da bitmesi planlanan “teknik bakım” sonrası gaz akışlarının tamamen eski seviyesine dönmeyeceğine yönelik endişeler de dile getiriliyor.

IMF'den gaz uyarısı: AB üyeleri LNG'yi paylaşmalı

Uluslararası Para Fonu da (IMF) Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda Çekya, Macaristan, Slovakya ve İtalya’da yüzde 5’in üzerinde resesyon görüleceğini tahmin ediyor. Financial Times'ın haberine göre IMF, akışın tamamen kesilmesi halinde Doğu Avrupa'da ve İtalya'da ağır resesyon yaşanacağı uyarısında bulundu ve bunun önüne geçilmesi için AB üyelerinin temin ettikleri LNG'yi ve bedelini paylaşmaları gerektiğini vurguladı. TTF tekrar 164 Euro’nun üzerinde Araştırma şirketi ICIS’in enerji analitiği direktörü Andreas Schröder, “AB Rusya’dan hidrokarbon ithalatını önemli ölçüde azaltmayı başarsa da, fiyatları düşürebilmiş değiller” değerlendirmesiyle enerji fiyatlarının AB ekonomilerine açabileceği sorunlara işaret ediyor. Avrupa gösterge doğalgazı TTF, geçen yıla göre yüzde 600’ün üzerinde artmış durumda ve salı günü yüzde 3’e yakın yükselişle 164 Euro/mwh düzeyinin üzerine çıktı.