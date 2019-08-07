Dolar, nisandan bu yana en düşük seviyelerde

07 Ağustos 2019

Küresel piyasalarda ABD-Çin gerilimi zayıflarken, yurt içinde dolar/TL'de aşağı yönlü seyir devam ediyor. Sabah 5.4860 seviyesine kadar inen dolar/TL, Nisan başından bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor.

TL değerlenen gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ederken, analistler ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin TL'deki pozitif performansta etkili olduğunu belirtiyor.

Reuters'a değerlendirmede bulunan bir bankacı, "ABD ile ilişkiler konusu sakinledi. TL şu anda EM'ler arasında bir carry trade avantajı sağlıyor. Genel resimde TL'nin güçlü kalmasını sağlayan ana unsurlar bunlar. Diğer taraftan yuan ile birlikte gelen risk iştahında azalma sürecinde TL güçlü kaldı. Ortalık biraz yatışında herkes daha rahat bir şekilde dolar satıp TL alıyor. Yurtdışından da TL için olumlu tavsiyeler geliyor. Enflasyon tarafında baz etkisi nedeniyle iki ay rahat olacağız. TCMB'nin gelecek toplantıda 250-300 baz puan faiz indirimi bile yeri olabilecek bu durumda. Dolayısıyla kurda biraz daha aşağısı için yer olduğunu düşünüyorum" dedi.

Reuters'ta dün yer alan bir analizde ABD-Çin ticaret savaşının alevlenmesi ve Pekin'in yuanı devalüe etmesinin, Fed'in doların değer kaybetmesine yol açacak adımlar atmasına neden olabileceği, bunun da TL'ye daha çok değer kazanması için yer açacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle cezalandırma konusundaki isteksizliğinin de olumlu yansıdığını belirtildi.

Bu sayede TL bu çeyrekte gelişmekte olan ülke para birimlerinin arasında en güçlü para birimi olurken, tahvil getirileri bu yılın başındaki en kötü seviyelerden en iyilerin arasına yükseldi.

Analistler ayrıca TL'de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra TL'de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL'ye olumlu yansıdığını belirtiyor. Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz'de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.