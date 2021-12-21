Dolar, öğleden sonra yine düşüşe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yeni ekonomik tedbirleri açıklaması sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü seyir sabah ilk saatte devam etti. TL mevduata, kurdaki yükselişe endeksli getiri verilecek olması kurlarda sert inişi beraberinde getirdi.

Dün yüzde 23 düşüşle kapanan dolar/TL, bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerini test etti. Euro/TL de 13 seviyesinin altına sarktı.

Öğleden sonra düşüş geçti

Söz konusu düşüşlerin ardından dolar/TL 14 seviyesinin üzerine çıkarken, günün ikinci bölümünde yeniden yönünü aşağı çevirdi. Düşüşler yüzde 5'e yaklaşırken dolar/TL, 12,80'lerin altına kadar indi. Euro/TL ise 15 seviyesinin üzerinden düşüşe geçerek 14,50 dolaylarında.

Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla dün akşam sürpriz bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.

Dün akşam 1 milyar dolar bozduruldu

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlemler paketi ardından dün akşam bankalarda 1 milyar doların bozdurulduğunu açıkladı.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu 3 işlemci ise dün akşam saatlerinde 1-1.5 milyar dolar döviz mevduatının TL'ye geçtiğini hesapladı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Hazine'nin tüm bankaları kapsayacağı yeni sistem bireyselin sert döviz talebini kesmeyi amaçladığını anlıyoruz. TL mevduatın enflasyonun ciddi altındaki getirisi döviz cinsi kazanca endekslenmiş oldu. Aradaki farkın Hazine tarafından karşılanacak olması da önemli. Devamlı TL'den kaçış azaltmayı amaçlayan sistemleri Hazine'den tahvil olarak bekliyorduk ancak bunun mevduat ile yapılıyor olması maliyet riskini artırmasına rağmen etkisi çok büyük oldu. Tek yönlü döviz talebi şuan için kesildi diyebiliriz. Sisteme tam hakim olduğumuzda orta ve uzun vadeli etkilerini de incelemek gerek" dedi.

Dün gün içerisinde 18,40'a kadar çıkan ancak akşam saatlerinde yaşanan sert geri çekilmede 12,61'e kadar gerileyen dolar/TL, kapanışı 13,43'ten yaptı. Benzer grafiklerle gün içerisinde 20,80 ile rekor kıran euro/TL de 14,24'e kadar geriledikten sonra 15,16'dan günü noktaladı.

Böylece hem dolar ve hem euro için saat 19.00 sularında görülen gün içi zirveler baz aldığında 4-5 saat içerisindeki düşüş her iki kur için de yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.