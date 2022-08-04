Dolar, psikolojik dirence takıldı

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğini belirtmelerinin ardından güç topluyor. ABD Doları iki haftalık düşüşün ardından bu hafta yönünü değiştirerek hafta başından bu yana yüzde 0.5 prim yaptı. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün hafif yükseldikten sonra bugün ilk işlemlerde 106.39 seviyesinde yatay.

Yatırımcılar yarın açıklanacak ve faiz politikasına yön verecek ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli. Faizleri temmuzda 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 bandına çeken Fed'in takviminde bu yıl Eylül, Kasım ve Aralık aylarında üç toplantısı daha bulunuyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, önden yüklemeli faiz artırma stratejisini desteklediğini, faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükselmesinden yana olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde gelecek ay 50 baz puanlık, enflasyonun hız kesmemesi durumda ise 75 baz puanlık faiz artışının uygun olabileceğini belirtirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin bankanın enflasyonu kontrol edebileceğini ancak resesyonun olası olduğunu ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Fed'in araçlarını tam olarak kullanmasının zamanı olduğunu vurgulayarak, "Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmesi oldukça mantıksız bir ihtimal" dedi.

Dolar psikolojik 18 seviyesini denedi

Yurt içinde ise dolar/TL psikolojik 18 seviyesini denedi. Dün güne 17,94 seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam 18,04 seviyesini gördü. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı. 17.95 seviyelerinde yatay seyir devam ediyor. Teknik açıdan geri çekilmelerde ilk etapta 17.85 desteği önemli görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip edilen 18 seviyesi izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ağustosta enflasyonun bir miktar daha düşük geleceğini kaydetti ve aralık ayından itibaren de baz etkisiyle düşüş trendinin görüleceğini söyledi. Ancak bazı ekonomistler TÜİK verilerine göre yüzde 80’e ulaşan TÜFE’de henüz zirvenin görülmediğini düşünüyor. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları Temmuz’da 2.37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 79.6'a çıktı. Öte yandan Bakan Nebati, geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışının hızlandığını, para akışının bundan sonra da devam edeceğini de paylaştı.

JP Morgan, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından yayınladığı bir notta yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 63.1 olarak bıraktığını açıkladı. Ancak kurum, son yıllarda olduğu gibi, tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

Gözler bugün İngiltere'de

Brezilya Merkez Bankası üst üste 12. toplantısında da faiz oranında beklentiler dahilinde 50 baz puan artışa gitti. Ülkede faiz oranı, 2017'den bu yana en yüksek faiz oranı olan yüzde 13.75'e çıktı. Banka, bir sonraki toplantı için yeni bir artırımın olabileceğinin de sinyalini verdi.

Günün merakla beklenen diğer faiz kararı ise İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) gelecek. Son 5 toplantısında faiz artıran BoE'nin bu toplantıda ne kadar artışa gideceği konusunda ortak bir görüş yok. Analistlerin tahmini 25 veya 50 baz puan artış yönünde.