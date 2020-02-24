Dolar, psikolojik sınırın üzerinde

24 Şubat 2020

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış endişelerin artmasına neden oluyor.

Dolar 6,16 lirayı gördü

Yurt içinde dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 6,10 seviyelerinin hemen altında kapanan kur, bugün yukarı yönlü hareketi sürdürdü ve 6.15'in üzerine çıktı. Dolar/TL gün sonuna doğru 6.1612 seviyesine kadar çıktı.

Borsada kayıp yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi. Dış piyasalardaki kayıplara da bağlı olarak BIST 100, gün içerisinde 113.462 puana kadar indi. Hisse senetlerinde ortalama yüzde 2.5 kayıp yaşandı.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 114.500 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Altın 1700 dolara koşuyor

Azalan küresel risk iştahı ile ABD'nin 30 yıl vadeli tahvil faizi, yüzde 1,89 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı 1.679,7 dolar ile 7 yılın zirvesini görürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yüzde 2,3 azalışla 56,5 dolara düştü.

Virüs tehdidi Avrupa'ya sıçradı

Avrupa tarafında, İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükselmesi ve son verilere göre salgının toplam 152 kişiyi etkilemesi sonrası ülkede Venedik Karnavalı ile Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi. Komşu ülkeler, İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırırken, piyasalardaki risk algısı yükselmeye devam etti.