Dolar rekor kırdıkça vatandaş aldı

05 Kasım 2020

Şebnem TURHAN

Doların 8 lirayı geçerek sert yükseliş yaşadığı geçen hafta vatandaş dolar almaya devam etti. Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 30 Ekim haftasında 221 milyar 37 milyon dolara çıkarak tarihi en yüksek seviyesine ulaştı. 23 Ekim haftasında döviz mevduatı 220 milyar 676 milyon lira idi. Merkez Bankası’nın piyasaya sürpriz olan PPK toplantısı ve sonrasındaki haftada dolardaki sert yükselişe karşın iki haftada döviz mevduatı 2 milyar 824 milyon dolar arttı.

Bireyler de şirketler de dolar aldı

Verilere göre bireylerin toplam döviz mevduatı 30 Ekim haftasında önceki haftaya göre 640 milyon dolar arttı ve 137 milyar 928 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 279 milyon dolar azalarak 83 milyar 109 milyon dolara geriledi. Bireysel ve tüzel hesaplarda toplam Euro mevduatının dolar karşılığı 30 Ekim haftasında 511 milyon dolar azalarak 63 milyar 742 milyon dolara indi. Kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı da 328 milyon dolar azalarak 33 milyar 366 milyon dolara geriledi. Bireylerin dolar mevduatı 1 haftada 579 milyon dolar artışla 73 milyar 455 milyon dolara çıkarken şirket hesaplarının dolar mevduatı 150 milyon dolar artarak 46 milyar 524 milyon dolara çıktı.

Yabancının DİBS payı yüzde 3,39’a indi

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre de yabancılar, 30 Ekim haftasında net olarak 116.6 milyon dolarlık hisse senedi ve 69.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satışı gerçekleştirdi. Yabancıların 23 Ekim itibarıyla 21 milyar 647,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 255,9 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 509 milyon dolardan 5 milyar 157,5 milyon dolara düştü. Bu dönemde yabancıların ŞBS stokları ise 11 milyon dolarlık satışla 232,3 milyon dolardan 221,3 milyon dolara indi.

Yabancıların 26 - 30 Ekim arası haftalık işlemleri 196.9 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise hisse senedinde 5 milyar 827 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve ŞBŞ’de ise sırasıyla 7 milyar 612mn dolar ve 185 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 623 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Yabancıların tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 3,39 iken hisse senedi piyasasında yüzde 49,5 seviyesine indi.

Net uluslararası rezervde 2.29 milyar dolar düşüş



Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 30 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 284 milyon dolar azalarak 18 milyar 932 milyon dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 23 Ekim haftasında ise bir önceki haftaya göre 2.79 milyar dolar artışla 21 milyar 216 milyon dolar olmuştu. Verilere göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.