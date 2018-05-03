Dolar rekor sonrası yatay seyrediyor

03 Mayıs 2018

Nisan enflasyonunun beklentilerin üzerinde artması, kurda sıçramaya neden oldu. Dolar/TL, enflasyonun açıklanmasıyla 4.17'den 4.23'e çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, ilk tepkinin ardından 4.20 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL, saat 13:44 itibariyle 4.1940 seviyesinde yer aldı.

Benzer hareket euro cephesinde de yaşandı. Euro/TL, 5.0709'a kadar yükseldi ve ardından 5.02 seviyesine geriledi.

Her iki para biriminde yaşanan yükseliş sonrasında döviz sepeti de 4,6632'ye çıkarak 4,6954'de bulunan tarihi zirveye yaklaştı.

Nisan enflasyonu beklentiyi aştı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise dünkü kapanış seviyelerinden açıldı. BİST 100, yalnızca 9 puanlık artışla 104.734 puandan güne başladı. Enflasyon rakamlarından sonra eksiye geçen BİST 100, yeniden toparlandı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 81 puanlık artışla 104.806 puandan girdi.

Fed kararı etkilemedi

Fed kararı piyasalarda yeni bir satış baskısı getirmezken bugün nisan ayı enflasyon verileri en önemli veri gündemini oluşturuyor.

Bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, dün açıklanan PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyorlar.

Özellikle S&P kararı ve dolardaki güçlü seyir değer kaybındaki başrolü oynuyor. TL S&P kararının da etkisiyle dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken yıl başından düne TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'i aşmış durumda.

Dolar başlıca para birimleri karşısında dört ayın zirvesinin hemen altında işlem görürken, Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmedi.

Fed faizi sabit tuttu

Fed dünkü para politikası kararında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu.

Fed enflasyonun hedefe "yaklaştığını" ve "12 aylık bazda bakıldığında orta vadede Kurul'un simetrik yüzde 2 hedefi yakınında seyretmesi beklendiğini" de belirtti.

Analistler "simetrik" kelimesinin kullanılmasını, Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasına göz yumabileceği şeklinde değerlendirdi. Bu durum, merkez bankasının enflasyondaki son dönemdeki artışa karşılık olarak daha sert bir parasal sıkılaşma yoluna gitme ihtiyacını sınırlayacak bir yaklaşım.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Fed'in politika açıklamasından sonra 92.245 seviyesine kadar geriledi, ancak kayıplarını toparlayarak 92.834 ile dört ayın zirvesini gördü. Endeks bugün dört ayın zirvesinden geriledikten sonra 92.508'de bulunuyor.