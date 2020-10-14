Dolar rekor tazeledi

14 Ekim 2020

Döviz piyasalarında bugün tarihi seviyelerin hemen altında hareketler dikkat çekiyor. Dün, güne 7,90'un altında başladıktan sonra 7,92'nin üzerinde günün kapatan dolar/TL, bugün 7,94'ün üzerinde değerleniyor. Sabahın ilk saatlerinde 7,91'lere kadar çekilen kur, piyasaların açılışıyla birlikte yukarı yönlü olarak hareketlendi.

Gün ortasında 7,95'in üzerine çıkan kur 7,9591 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 12:50 itibarıyla dolar/tl 7,9545'ten el değiştirirken euro/TL ise 9,3305'ten el değiştiriyordu.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,5 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL'de kritik seviye 7,96

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan piyasa analizinde dolar/TL ile ilgili 7,96 direncine işaret ediliyor. Kurumun bugünkü dolar/TL değerlendirmesi şöyle;



"Dolar/TL kurunda, yükseliş kanal direncinden yaşanan geri çekilme kısa süreli kaldı ve yeniden kanal direncine yönelim görüyoruz. 7,96 direnci bu açıdan kritik. Aşılması halinde 8,00 - 8,20 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadede, TCMB'nin izleyeceği politikalar etkili olmayı sürdürecektir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) dün %12,03 ile Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. TL lehine artan getiri oranlarının önümüzdeki dönemde TL'yi desteklediğini ve diğer gelişen ülke para birimlerine göreceli negatif ayrışmasını dengelediğini görebiliriz."

"Sıkılaştırma hamleleri henüz etkisini gösteremedi"

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan bilgi notunda doların küresel piyasalarda gevşek olduğu ortamda dolar/TL'de tansiyonun henüz dinmediği ifade edildi. Sıkılaştırma hamlelerinin etkilerinin henüz görülmediğine değinilen değerlendirme şöyle:

"Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12 seviyelerine geldi. Bu rakam 2020 yılının en yüksek rakamı. Merkez Bankası sıkılaşmaya devam ediyor ancak şimdilik kurdaki yansıması yeterli kalmış görünmüyor. Piyasa 22 Ekim’deki Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Dışarıda ise teşvik paketine ilişkin beklentiler doların seyri açısından belirleyici oluyor. Güçlü bir dolardan bahsetmek zor. Ancak jeopolitik risklerin varlığı TL’yi rahatsız ediyor. Dolar/TL’de rekor seviye olan 7.95 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeden kar satışlarının gelmesi halinde 7.85lere doğru gevşeme olması beklenebilir. Aksi durumda kurda

7.95 seviyesinde bir yumuşama olmaması halinde 8 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir."