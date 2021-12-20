Dolar rekor yeniledi, Euro 20 lirayı gördü

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 7'nin üzerinde artışla 17,74 seviyesini test ederken Euro/TL de yüzde 7'yi aşan artışla 20 düzeyine çıktı.

Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yöntemiyle piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptı. Merkez'in müdahaleleri gün içerisinde kurda düşüş sağlasa da aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı. TCMB'nin bugünkü hareket sonrasında bir aksiyonu şu an için yansımadı.

Faizler ve CDS yükseliyor

Öte yandan Türkiye'nin risk primi de yükselmeye devam ediyor. CDS'ler 596 puan ile 600 puana dayandı. 10 yıllık tahvil faizleri de ilk kez yüzde 23'ün üzerine çıktı. Bugün 23.63 seviyesi görüldü.

Borsada oynaklık arttı

Borsa da yeni hafaya oldukça hareketli başladı. Sabah açılış sonrası yüzde 5 düşüşle 1987 puanı gören BIST 100 Endeksi ardından alımlarla yüzde 2'ye yakın yükseldi ve 2149 seviyesine çıktı. Borsa öğleden sonra dar bantta dalgalı seyrini sürdürüyor.

Bu arada borsada cuma günü yaşanan yüzde 8.5 kaybın ardından, BIST50 Endeksinde bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

BIST'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Küresel piyasalarda dolar yükselişte

Dolar, bir Fed yetkilisinin salgın hastalık döneminde Mart ayından itibaren ilk faiz artırımının gerçekleşeceğine işaret etmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında Temmuz 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yükseldi. Avrupa'da Omicron varyantı yayılmaya devam ederken İngiltere sağlık bakanının Noel tatili öncesinde kısıtlamaların sıkılaşabileceğine açık kapı bırakmasıyla gerileyen sterlinin yanı sıra euro da Hollanda'nın dün yeniden tecrit uygulamaya başlamasıyla sert düşüş kaydetti. Dolar endeksi 96.629 seviyesinin ardından yükselerek geçen ay gördüğü yılın zirve seviyesi olan 96.938'e yaklaştı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Cumartesi günü Omicron kaynaklı vaka sayısının toplu bulaşın görüldüğü bölgelerde bir buçuk-üç gün içerisinde iki katına çıktığını açıkladı, ancak varyantın

neden olduğu hastalıkların ne kadar ağır geçirildiği de dahil olmak üzere yeni varyanta dair

birçok konunun henüz bilinmediğini belirtti.



Cuma günü Fed yetkililerinden Chris Waller, faiz artırımının büyük ihtimalle Fed'in Mart

ayında tahvil alımları programını sonlandırmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirileceğini

söyledi.



Yine Cuma günü erken saatlerde ise New York Fed başkanı John Williams CNBC'ye, Fed'in Mart

ayında tahvil alımları programını durdurarak 2022 yılında faiz artırımı gerçekleştirme imkanı

elde edeceğini söylemişti.