Dolar sakin, Bakan Albayrak'ın açıklamaları bekleniyor

10 Nisan 2019

Dolar/TL yoğun gündemin olduğu güne 5.69 seviyesinde yatay başladı. Piyasalarda İstanbul seçimlerine ilişkin gelişmeler, yeni reform programı ve Brexit süreci yakından izleniyor.

Dolar/TL saat 08:40'da 5.9655'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.4180 seviyesindeydi. Dolar endeksi de yatayda 97.011 seviyesinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yeni reform paketi yol haritasını açıklayacak. Piyasa, popülist adımların mı yoksa uzun vadeli yapısal adımların mı öne çıkacağını izliyor. Açıklamanın saat 11:00'da yapılması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek. AK Parti İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğini açıklamış, buna Bahçeli'den destek gelmişti.

Bu arada ABD Kongresi'ne, Türkiye'de ABD vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türklerin tutuklanmasından sorumlu üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını öneren bir tasarı sunuldu. ABD ile ilişkilerde S-400 kaynaklı gerginliklerin sürdüğü bir ortamda bu konudaki gelişmeler ve etkileri izleniyor.

Dışarıda ise gündem yine Brexit. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün Brüksel'de bir araya gelecek olan AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına çıkış için nihai tarihin, erken ayrılma seçeneği de sunarak, 1 yıla kadar uzatılmasını teklif etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, Trump yönetiminin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması olasılığına göre hazırlık yapmakta olduğunu söyledi.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da izleniyor. Karar Türkiye saatiyle 14:45'de açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı ise 15:30'da başlayacak. Faiz değişikliği beklenmiyor ancak verilecek mesajlar yakından izlenecek.