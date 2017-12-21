Dolar sakin, gözler ABD verisinde

21 Aralık 2017

Global piyasalar yılın sonuna doğru nispeten sakin bir döneme girerken, dolar kuru yatay bir seyir izliyor. Zayıf veri akışından da destek bulan dolar/TL son iki gündür 3.82-3.84 dar bandında hareket etti.

Bugün kur, en düşük 3.8130'u, en yüksek 3.8327'yi gördü. Dolar/TL saat 12:33'de yatay hareketle 3.8265'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5535 ve sterlin/TL 5.1285 seviyesinde yer aldı.

Türk Lirası, dolar karşısında kazanımlarını korurken, ABD'de vergi reform paketi Kongreden geçti. Tasarının hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar, vergi düzenlemesine ilişkin gelişmelerin dolara etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyor.

Bugün piyasalar için en önemli veri ABD 3. çeyrek büyümesi (16:30) olacak. Beklenti ülke ekonomisinin yüzde 3,3 büyüme kaydedeceği yönünde.

Öte yandan ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar veremedi. Jüri üyeleri görüşmelerine bugün de devam edecek.