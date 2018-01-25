Dolar sakin, TCMB tutanakları bekleniyor

25 Ocak 2018

Uluslararası piyasalarda değer kaybeden dolar, Türk Lirası'na destek oluyor.

Haftaya 3.83 civarında başladıktan sonra dün 3.7328'e kadar gerileyen kur, saat 09:45'de 3.7395'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6580 ve euro/dolar 1.2445 seviyesinde yer aldı.

Analistler, dolar endeksindeki zayıf seyir ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının TL'yi desteklediğini belirtiyor.

TCMB bugün saat 14:00'da 18 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınlayacak. Banka, söz konusu toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemiş ancak enflasyona ilişkin "şahin" mesajlar vermişti.

Ayrıca TÜİK hizmet sektörü güven endeksi (10:00), Merkez Bankası kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi (14:30) verileri takip edilecek.

Gözler ECB'de

Dolar endeksi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı, "Zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklaması sonrası 3 yılın dip seviyesi olan 88,76 seviyesine kadar geriledi.

Bugün saat 15:45'te açıklanacak ECB kararları ile saat 16:30'da gerçekleştirilecek ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması, euro ve dolayısıyla dolar endeksindeki görünüm açısından önemli olacak.

Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken; son zamanlarda euroda görülen hızlı yükseliş, birçok ECB yetkilisini huzursuz ediyor ve kurun hali hazırda zayıf seyretmekte olan enflasyon üzerinde baskı oluşturacağına yönelik endişeleri artırıyor.

Analistler bu noktada bankanın kurdaki hareketlere kayıtsız kalmayacağı ve politika metninde bu doğrultuda ifadeler yer alabileceği görüşünde. Böyle bir durumda euronun gerilemesiyle dolar endeksinde yaşanacak toparlanmanın TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olabileceği ifade ediliyor.

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