Dolar seçim haftasına 4.73'ten başladı

18 Haziran 2018

Türkiye piyasalarının tatil olduğu perşembe ve cuma günü TL, global piyasalarda Fed ve ECB’nin hamleleri sonrasında gelişen piyasalarda esen pozitif havanın etkisinde kaldı.

Fed’in faiz artırımı ve şahin tutumu sonrasında dolar endeksi geriledi. ECB’den de yıl sonunda varlık alımının sonlanacağı açıklaması geldi. Piyasalar artık ticaret savaşlarını yakından takip ediyor.

Ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

TCMB’nin hamleleriyle 4.45 seviyelerine kadar geri çekilen dolar/ TL, uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak 4.70’in üzerine çıktı. Kur haftayı 4.73 seviyesinden tamamladı, euro 5,4920 oldu. Dolar endeksi ise 95 seviyesine yaklaştı.

Bu haftaya bakıldığında dolar kuru güne 4.73 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda euro ise 5.49 TL'den el değiştirdi.

Euro/dolar paritesi ise 1.15.49 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel finans koşullarında sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratması bekleniyor. Son günlerde TL varlıklara yönelik algının negatif olduğuna dikkat çeken analistler, bu baskıyla kurda yükselişin sürebileceğini belirtiyor.