Dolar sert yükselişle başladı

08 Temmuz 2019

Türk Lirası, görev süresi 2020'de dolacak olan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınarak yerine yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasının ardından haftaya keskin değer kayıpları ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan haftasonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alırken, basında yer alan haberlere göre defalarca faiz indirmesi gerektiğini söylediklerini ancak kendisinin gereğini yapmadığını ifade etti.

Cuma günü 5.6345'ten kapanan dolar/TL gece 5.8245 ile 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldikten sonra bu sabah 5.75'in üzerinde işlem görüyor.

6.50'nin üzerinde çıkan euro/TL ise şu sıra 6.46'ın hemen üzerinde yer alıyor.

Ekonomistler ve bankacılar Uysal'ın Para politikası Kurulu'ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya'dan daha yakın olduğunu belirttiler.

Işık Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, TCMB'nin bağımsızlığına ilişkin endişelerin kurda yükselişe neden olduğunu söyleyerek, "25 Temmuz'daki PPK toplantısını 100 baz puan faiz indirimi ile nötr bir şekilde atlatmayı beklerken, Erdoğan’ın son açıklamalarının ardından piyasada biraz daha sert faiz indirimi olabileceği beklentisi hakim olmaya başladı. Şu an bakıldığında dış piyasalar daha fazla indirim olabileceği beklentisini fiyatlıyor. Bunu da kurun Cuma günkü kapanışın hala çok üzerinde olmasından alıyoruz. Diğer taraftan bu hafta S-400’lerin teslim edilmesi bekleniyor. TCMB beklentisinin yanı sıra bir de ABD’den yaptırım gündeme gelirse dolar/TL 6 seviyesi ve üzerine hareket edebilir" dedi.

Uysal’dan durumu yatıştıracak açıklama gelmesi ve sıkı para politikasının devam edebileceği sinyallerinin görülmesi, S-400 konusunda da yaptırım gelmeyeceği beklentilerinin devam etmesi halinde kurun tekrar 5.60 seviyelerine çekilebileceğini belirten Kavak, "Ancak böyle bir hareket şu an için sürpriz görünüyor, geçen haftaki iyimserliğe karşın TL bu hafta negatif tarafta" dedi.