Dolar son 2 ayın zirvesini gördü

16 Aralık 2019

Haftaya hareketli başlayan dolar kuru, 5,85'in üzerine çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kurda işlemler Saat 11:13 itibarıyla 5,8430 liradan geçiyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,75 artışla 6,5135'ten, sterlin/TL yüzde 0,86 değer kazancıyla 7,8260'tan satılıyor.

Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın kapanışını 5,8150 civarında gerçekleştirmişti.

Diğer yandan, ülke risk primi (5 yıllık CDS) uzun bir aradan sonra 300'ün altına gevşeyerek 293 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Faizler ve Borsa İstanbul'da herhangi bir bozulma gözlenmiyor.

Yurtdışında ise risk iştahındaki genel iyimserlik devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret görüşmeleri beklendiği gibi anlaşmayla sonuçlanırken, yuanın da 7 seviyesinin altına gevşediği görülüyor.

Uzmanlara göre, ticaret gelişmelerinin yanı sıra, beklemede kalacağını sinyalini veren Fed ile gevşek para politikasına devam etmesi beklenen ECB ile birlikte İngiltere seçimleri sonrasında -riskler devam etse de- sert Brexit ihtimalinin azalması küresel piyasaları desteklemeye devam edebilir.

Bu gelişmeler kapsamında, TL'deki baskının sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Kurda yükselişlerin devam etmesi durumunda 5,8640 yakın direncinden tepki görülebileceği kaydediliyyor. Olası düşüşlerde ise 5,8150 destek olarak izlenecek.