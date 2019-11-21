Dolar, son 7 haftanın en düşük seviyesini gördü

21 Kasım 2019

Türk lirası varlıklara artan ilgiyle birlikte dolar/TL düşüş trendini sürdürüyor. Dün, 5,70'in altını gören dolar/TL, bugünkü işlemlerde 3 Ekim'den bu yana en düşük seviye olan 5,6832'ye kadar kadar çekildi. 13:10'da 5,6832 lirayı gören dolar, sonrasında gelen alımlarla yükselişe geçti.

Saat 13.45 itibarıyla, dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 5,6940'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL dünkü kapanış seviyelerini koruyarak 6,3110, sterlin/TL yüzde 0,07 artışla 7,3690'dan işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi hafif yukarı yönlü bir seyirle 1,1084, dolar endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan kasım ayı tüketici güven endeksinin 59,9 ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, yurt dışında olan 59,9 olduğunu belirterek, Euro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Özellikle ABD'den Çin ve Hong Kong'a yönelik açıklamaların da gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.