Dolar, tarihi seviyelerine yakın seyrediyor

Haftanın son işlem gününde yurt içinde yoğun veri gündemine ek olarak Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu beklenecek. S&P'nin Türkiye için kredi notu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda muhtemel bir değerlendirme gelse bile Türkiye'nin notunda ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyor.

Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.

Dün piyasaların kapanışına doğru hareketlenen dolar/TL 8,54'e kadar yükselirken 8,58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaştı. Dünkü yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10,43 ile rekor tazeledi. Bu sabah saatlerinde euro/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,40'larda işlem görüyor.

Sterlin, dolar karşısında üç ayın zirvesinde

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenenden daha erken faiz artırımı yapacağı tahminlerinden destek bularak dolar karşısında üç ayın en yüksek seviyesini gördü; dolarda ise bugün açıklanacak enflasyon göstergelerinden PCE verisi takip ediliyor.

Sterlin dün bir BoE yetkilisinin merkez bankasının gelecek yıla kadar faizleri artırabileceği açıklamasının ardından yüzde 0,58 yükseldikten sonra bugün kazanımlarını koruyarak 1.4203 dolarda işlem gördü. Euro/sterlin yüzde 0,04 değer kaybıyla 85.83 sterlinde seyretti.

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını destekleyen açıklamalarının ardından dün 1.2266 dolarda beş buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra gerileyerek 1.2192 dolarda işlem gördü. ECB para politikası toplantısı 10 Haziran'da düzenlenecek. Ekonomistler enflasyon göstergelerinden PCE verisinin Nisan'da yıllık bazda yüzde 2,9 artacağını tahmin ediyorlar. PCE verisi Mart'ta yüzde 1,8 yükselmişti.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - TÜİK Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak. Endeks Nisan ayında yüzde 5,1 düşüşle 93,9 seviyesine gerilemişti.

10:00 - TÜİK ayrıca dış ticaret ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklarken, TCMB uluslararası rezervler verilerini yayımlayacak.

Standard and Poors(S&P), Türkiye ile ilgili bu yılın ikinci raporunu açıklayabilir. S&P'nin takviminde Türkiye için rapor açıklama tarihi 28 Mayıs olarak görülüyor. Ancak S&P, takvimde yer alan tarihlerde bir rapor açıklamayıp, pas geçebiliyor. S&P'nin Türkiye için kredi notu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda bu akşamki olası değerlendirmede kredi notu ve görünümde değişiklik olmayacağı tahmin edildi.

Avrupa'da Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi (12.00) günün en önemli verisi olacak. Bölgede Ekonomik Görünüm Endeksinin 110,3 puandan 112,8 puana çıkacağı tahmin ediliyor.

ABD'de kişisel gelirler ve tüketim, öncü mal ticaret dengesi (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri takip edilecek.