Dolar, tatil dönüşü yükselişe geçti

30 Ekim 2019

Dünya ONLINE



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatilin ardından yurt içi piyasalarda işlemler bugün yeniden başlıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye aleyhinde alınan kararların etkisiyle dolar/TL kuru yeniden hareketlendi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısıyla, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararları, Türkiye sert bir şekilde kınadı.



Dün 5,71 seviyelerine kadar çekilen Dolar/TL'de bugün yükseliş yaşanıyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru, 5,76 liranın üzerine tırmanırken; Euro/TL de benzer bir hareketle 6,40 lirayı aştı.



Saat 10:45 itibariyle dolar, 5,7500 liradan; euro ise 6,3960 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,4060 liradan alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'in destek, 5,80'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Piyasalar Fed'in kararını bekliyor

Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak olan Fed'in faiz kararına çevrilirken; FOMC toplantılarının ardından 25 baz puanlık indirim kararı çıkması bekleniyor. Fed'in faiz kararı bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.



Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta hem ABD hem de Rusya ile Suriye'nin Kuzeyi konusunda varılan mutabakatların etkisiyle riskler ve belirsizlikler azalmış durumda.



Fitch, Türkiye raporunu açıklayacak



Bu hafta Türkiye ekonomisi adına takip edilecek bir diğer açıklama ise Fitch'ten gelecek. Fitch’in Türkiye değerlendirmesini Cuma günü piyasa kapanışlarının ardından yapması bekleniyor.