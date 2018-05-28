Dolar, TCMB etkisiyle gevşedi

28 Mayıs 2018

Türk Lirası yeni haftaya güç toplayarak başlıyor. TCMB'nin haftalık repodan fonlamaya geri dönmek üzere olduğu haberleri, TL'ye destek vermiş durumda.



Sabah hızlı geri çekilmeyle 4.6065 seviyelerini test eden kur, saat 10.15 itibariyle 4.6454 seviyesinde yer aldı. 5.40 seviyelerine kadar inen euro/TL ise 5.4339 seviyelerinde işlem görüyor. Bu arada ABD ve İngiltere piyasası, resmi tatil nedeniyle kapalı durumda.



Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta arka arkaya attığı adımlar TL'de daha fazla değer kaybının önüne geçerken, dolar/TL'de geçen hafta görülen yüksek volatilitenin bu hafta bir miktar azalması bekleniyor.

Geçen haftayı 4.70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL bu sabah 4.66'lı seviyelerde bulunurken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajların TL'ye olumlu yansıdığı, ayrıca gelişmekte olan piyasalardaki iyimserliğin de kurdaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor.

Piyasaların gözü asıl olarak Şimşek ve Çetinkaya'nın bugün ve yarın Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla bir araya geleceği toplantıların yansımalarında olacak.

Şimşek ve Çetinkaya'nın mesajları olumlu algılandı

Şimşek ve Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler.

Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar

arasında ön plana çıktığını söylediler.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, TCMB'nin attığı son adımların dolar/TL'de daha fazla yükselişi engellese de ağırlıklı olarak yerellerin yoğun döviz talebi göstermeleriyle kurda geçen hafta beklenen gerilemenin yaşanmadığını söyledi.

Şimşek ve Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdikleri mesajların olumlu algılandığını ve kurda bu sabah görülen gerilemede pay sahibi olduğunu söyleyen Uslu, "Tatil nedeniyle ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu bugün, döviz piyasalarında işlem hacminin nispeten az olması beklenebilir.

Şimşek ve Çetinkaya'nın Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirecekleri görüşmelerde verecekleri mesajlar ve görüşmeler sonrasında yatırımcılardan yansımalar önemli olacak. Diğer taraftan piyasalar TCMB'den sadeleşmeye ilişkin gelebilecek olası mesajları da takip edecek" dedi ve şöyle devam etti: "Bu hafta dolar/TL'deki dalgalanma boyunun geçen haftaya göre kısalmasını bekliyorum. Yerellerin döviz talebinin azalması ve Londra'da yatırımcılarla yapılacak görüşmelerden olumlu yansımalar olması durumunda dolar/TL hafta içinde 4.60 seviyesinin altını test edebilir."

Geçen hafta 5 liraya yaklaşan dolar/TL, TCMB’nin GLP faiz oranını 300 baz puan artırması sonrasında 4.54 seviyelerinin altını görmüş ardından 4.70 üzerinde denge bulma çabasına girmişti.