Dolar, TCMB öncesi yükselişte
Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen yarınki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi güne 5.70'in üzerinde işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından başlamak üzere önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL'de bir miktar olumsuz fiyatlama yaratıyor.
Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 5,7055'ten kapanırken, yeni güne de yükselişle başladı. 5.73 seviyelerini test eden kur, arından 5.71'in üzerinde dengelendi.
Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7350 ve 5,7800'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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