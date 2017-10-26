Dolar, TCMB sonrası hareketlendi

26 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesi 3,7760 seviyesinde seyreden dolar/TL, faiz kararı sonrası 3,78'in üzerine çıktı. Kur 3.7858 ile gün içi en yüksek seviyeyi test etti.

TCMB faiz artırımına gitmedi ancak, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı metnindeki 'kararlılık' kelimesi dikkat çekti. TCMB, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan Euro/TL de dolar kuruna paralel karar öncesi seyrettiği 3,4634 seviyesinden 3,47 seviyesine yükseldi.

Saat 14:15 itibariyle dolar/TL 3.7785; euro/TL 4.4660 seviyesinde yer aldı.

Dün akşam, Alman kamu bankalarının Türkiye'ye finansmanı kısacağı yönünde söylentiler doları 3,80'in üzerine taşıdı. Sterlin 5 lirayı geçerken, euro 4.4970'e kadar çıktı.

Söz konusu iddialar hem EBRD hem de ekonomi yönetimi tarafından yalanlandı.

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