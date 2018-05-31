Dolar tekrar 4.50'nin üzerinde

31 Mayıs 2018

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle dün yüzde 2'den fazla değer kazanarak 4.45 seviyesinin altına indi.

Bankacılar bu gelişmeler üzerine geçen haftaya kadar gelişmekte olan para birimlerine göre negatif ayrışan TL'nin son birkaç günde ise pozitif ayrıştığına dikkat çektiler.

Dolar/TL bugün tekrar yukarı yönlü hareketlendi ve kademeli olarak artış gösterdi. Kur öğle saatlerinde tekrar 4.50 seviyesinin üzerine çıktı. Kur sat 13.23'te 4.5076 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.27 sınırında seyretti.

Borsada kayıp yüzde 1'den fazla

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde açılışta pozitif bir seyir izlense de daha sonra satıcılı bir görünüm ağırlık kazandı. BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kaybederek 102.640,41 puana geriledi.

Euro 10 ayın dibinden döndü

İtalya'daki küresel finansal piyasalarını sarsan siyasi karışıklığın yatışma sinyalleri göstermesiyle euro 10 ayın dip seviyesinden toparlandı. Euro dün yüzde 1.1 artışla bu yıl şimdiye kadarki ikinci büyük günlük kazanımı kaydettikten sonra hafif değişim göstererek aynı dakikalarda 1.1680 dolarda bulunuyor.

İç piyasada bugün nisan ayı cari açık ve yabancı ziyaretçi sayısı takip edildi. Saat 17.00'da ise Hazine'nin 3 aya ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklanacak.

Dış piyasalarda ise Euro Bölgesi öncü enflasyon verisi açıklandı. ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi ise 15.30'da duyurulacak.

Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar

Turist sayısı yüzde 32 arttı

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde

"TCMB'nin etkisi büyük"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel piyasaların desteği olduğunda TL'nin ilk kez güçlü bir ayrışma yaşadığını görüyoruz. Burada TCMB'nin adımlarının etkisi büyük. Her ne kadar geç kalınmış eleştirileri yapılsa da Londra'da verilen gerekirse ek sıkılaştırma da yapabiliriz söylemi önemli" dedi ve ekledi:

"Londra söylemleri sonrası Mayıs enflasyon verisinin de önemi arttı. Mayıs verisi yeni bir sıkılaştırma olup olmayacağının önemli bir göstergesi kabul edilecek."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde merkez bankasının TL'yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Toplantılara katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre iki yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce Londra'da yatırımcılara yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Katılımcılar TCMB'nin faizleri yükselttiğini enflasyonun kötü gelmesi halinde faizleri tekrar artırmaya hazırlıklı olduğuna da dikkat çektiler.