Dolar /TL, 19 ay sonra 6.50'yi geçti

19 Mart 2020

Dünya Online

Küresel piyasalarda koronavirüs etkilerine karşı paketler ve tedbirler arka arkaya geliyor. Ancak bu paketler de tansiyonu düşürmeye yardımcı olmuyor. ABD ve dünya borsaları da artan riskler ve paketlerin etkili olmayacağına yönelik endişeler nedeniyle sert düşüşlerini sürdürüyor. DÜnkü kapanışlarda Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 6,3 gerilerken, son 3 yılda ilk defa kapanışta 20.000 puanın altını gördü. S&P 500 endeksi yüzde 4,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 azalışla günü noktaladı. S&P'deki yüzde 7 düşüş sonrası devre kesici uygulandı.

ABD borsalarındaki bu kapanışın ardından bu sabah saatlerinde ABD vadeli endeksleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kaybediyor. Benzer hareketler Asya pasifik borsalarında da yaşanıyor. Güney Kore borsası KOSPI yüzde 8'i aşan değer kaybıyla işlemlere ara verirken; Çin, Japonya, Hong Kong, Hindistan, Tayvan, Singapur borsalarında yüzde 5'leri aşan kayıplar yaşanıyor.

Dolar/TL 6.50'nin üzerini çıktı

Yurt içinde, dün piyasalar kapandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirlerinin piyasalara yansıması gözlemlenecek.

Dolar/TL kuru, 19 ay sonra 6.50'nin üzerine çıktı. Kur, saat 09:32'de 6.5025 seviyelerinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 7,0820 seviyelerinde.

Dolar/TL kuru son olarak 2018 Ağustos ayının son günlerinde 6,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı.

Petrol fiyatları son 17 yılın dibine indi

Öte yandan, Kovid-19 salgını petrol tüketiminde zayıflamaya neden olarak petrol piyasalarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 14 değer kaybederek, 24,67 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatı 2003'den bu yana ilk kez varil başına 25 doların altını test etti.