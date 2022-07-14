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Dolar, TL karşısında yılın zirvesini gördü

Küresel piyasalarda ABD'de faiz artış hızı fiyatlanırken, dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar/TL ise 17.50'yi aşarak yılın zirvesini test etti. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 900'ü aşarak 2008'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Şebnem TURHAN

Türkiye bayram tatilindeyken küresel çapta güçlenen dolar endeksi dün ABD’de enflasyonun beklentileri aşması ve faiz artışının daha yüksek olabileceği endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. 

Dolar endeksi dün 109 seviyesinin üzerinde tarihi zirveye ulaşırken, dolar/TL ise bugün 17.51 lirayı geçti. Dolar/TL'de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5'i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5'e yaklaştı.

Bu arada Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 900 baz puanı aşarak 2008'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dolar/TL gün sonuna doğru 17.47 seviyelerinde yer aldı.

Teknik analizlerde dolar/TL’de kritik nokta olarak işaret edilen 17.5 lira seviyesinin uzun süre üzerinde kalınması durumunda uzmanlar Aralık 2021’de görülen seviyelerin tekrar gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Kurda yılın zirvesinin ardından gözler pazartesi ekonomi yönetiminin alabileceği önlemlere ve perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Bu hafta toplanacak PPK’da ise analistler yüzde 14 seviyesindeki politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Analistler, hem siyasi kanattan yapılan açıklamalar hem de Merkez Bankası’nın geçmiş PPK metinleri göz önüne alındığında politika faizinde değişiklik yapılmayacağını desteklediğini belirtirken karar metninde de çok büyük bir fark öngörmüyor.

Önceki aylardaki PPK metinlerinde olduğu gibi analistler genele yayılan enflasyon ve liralaşma politikasının vurgulanmasını bekliyor.

Öte yandan 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gören Euro/dolar paritesi bugün 0.9951 seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL 17.58'i görmesinin ardından 17.57 seviyelerinde dengelendi.

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