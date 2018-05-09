Dolar Trump'ın kararı sonrası 4.33'e çıktı

09 Mayıs 2018

Dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından yükselişe geçti.

Dünü 4.30'lu seviyelerden kapatan kur kararın açıklanması sonrası uluslararası piyasalarda 4.35 TL'ye kadar yükseldi.

Kur bu sabah 3.34'e kadar tırmansa da saat 07:50 itibariyle 4.33 seviyelerinde dengelendi. Euro/TL de 5.14 liradan işlem görüyor.

Euro/dolar 1.1855 seviyesinde yer alıyor. Altının ons fiyatı 1310.87 dolardan işlem görüyor.

Doların küresel çapta değer kazandığını, fakat TL’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı sergileyen para birimi olduğunu dile getiren analistler, kötü gidişi durdurmak için Merkez Bankası’nın planlanan tarihten önce faiz silahını kullanabileceğini düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve bu sabah 76.67 dolara ulaştı.