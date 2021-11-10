Dolar ve altında ABD enflasyonu sonrası yeni rekor

Dolar/TL, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla yeni zirvesini gördü. Ekimde yüzde 5,9 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 6,2 artış gösterdi.

Dolar/TL analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşılmasıyla yukarı yönlü harekete hız verdi. ABD verisi öncesi yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerinde yer alan dolar/TL, beklenti üzerinde gelen ABD enflasyonu sonrası 9,87 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur ardından 9,84 seviyelerine geldi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise düne göre 8.11 baz puan artışla 408.50 seviyesinde.

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında petrol ve gıda fiyatlarındaki artışla 1990 yılından bu yana en büyük artışını kaydederek bir önceki aya göre yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. ABD Çalışma Bakanlığı Eylül ayında TÜFE'yi yüzde 0.4 seviyesinde açıklamıştı.​

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Eylül ayında yüzde 0.2 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 5.4 artmıştı. Çekirdek enflasyon Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde 4 seviyesinde açıklanmıştı.

Dolar endeksi 94 seviyesinin üzerinde

Dolar endeksi cuma günü 94.634 ile bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görmesinin ardından kademeli olarak geriledi. Dolar Endeksi, beklentiyi aşan TÜFE sonrası 94,2 seviyesinde.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,47 seviyesinde yer alıyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.

Gram altında yeni rekor

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini bugün 588 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı yüzde 2 yükselişle 1.860 dolara çıktı.

ABD borsaları satıcılı açıldı

New York borsası, ABD'de ekim ayı yıllık enflasyonunun 1990'dan bu yana en yüksek artışı göstermesi sonrası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 36.275,45 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalarak 4.669,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 15.762,9 puana düştü.