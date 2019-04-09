Dolar ve euro aşağı yönlü

09 Nisan 2019

Merkez Bankası iki hafta önce TL'deki değer kaybını engellemek için haftalık repo fonlamasını durdurarak yaptığı "örtülü faiz artırımını" dün itibarıyla geri almaya başlarken, yerel seçimlerin sonuçlarını izleyen piyasalar ayrıca, yarın açıklanacak reform paketini bekliyor. S-400 konusu ve ABD ile ilişkilerin seyri de yakından takip edilirken, yarınki ECB toplantısı ve son Fed faiz toplantısına ilişkin tutanaklar izleniyor.

Dün güne 5.64 civarından başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine yönelik açıklamaları ve TCMB adımları ile dalgalandı. Dolar dün 5.7290 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.6904 seviyesinden kapandı.

Kur bugün ise aşağı yönlü sakin bir seyir izliyor, borsa artıda...

Gün içinde 5.6440'a kadar gevşeyen dolar/TL saat 14:07'de yüzde 0,50 düşüşle 5.6625 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,40 azalışla 6.3900'da, dolar endeksi de yüzde 0,15 ekside 96.917 seviyesinde. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 1,40 primle 98.350 puanda.

İstanbul belirsizliği sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul'daki seçimin "neredeyse bütününün usulsüz" olduğunu belirterek, "10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girme hakkının olmadığını" söylemişti.

Bugün ise AK Parti İstanbul'da seçimin iptali için başvuruda bulunacaklarını bildirdi. İstanbul seçimlerinin hala sonuçlanmamış olması piyasada belirsizlik yaratırken, TL üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Şimdi YSK'nın ne yönde karar vereceği bekleniyor.

MB adımı olumlu, fakat erken

Dolar/TL'de 5.70 seviyesinin psikolojik sınır olduğunu söyleyen bir bankacı, "Kur 5.65 seviyesinin etrafında yatay seyrediyor. Seçimlere yönelik tartışmalar azaldıkça ve TCMB'nin piyasa fonlaması normalleştikçe dolar/TL'nin de 5.60'lar civarında dengelenmesini bekleyebiliriz" dedi.

TCMB dün bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürürken, iki haftalık aranın ardından haftalık repo ihalelerine yeniden başladı.

İşlemciler TCMB'nin dün itibarıyla ek sıkılaştırma uygulamasından geri döndüğünü ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin beş gün içinde tekrar yüzde 25.5'ten yüzde 24'e gerileyeceğini belirtti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 25.18'e düştü.

Bu arada analistler TCMB'nin haftalık repo ile fonlamaya geri dönmesini normalleşme açısından olumlu bulsa da belirsizlik ortamının devam etmesi nedeniyle biraz erken buluyor.