Dolar ve euro BDDK kararıyla geriledi

25 Eylül 2020

Küresel piyasalar, ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışlardan destek alarak haftanın son gününe alıcılı başladı. Asya borsaları hafta boyunca değer kaybederken bugün toparlanma eğiliminde. ABD vadelilerinde de yüzde 0,6 civarı artılar söz konusu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 2,15 gerileyerek 11 Haziran'dan beri en düşük seviyeyi gördükten sonra bu sabah yüzde 0,60 civarı yükseldi. Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 0,64 yükselirken Güney Kore borsaları yüzde 0,52 artıda seyretti. Banka kredilerine yönelik sınırlamaların gevşetilmesinin gündeme alınmasıyla Avustralya borsası bankalar öncülüğünde yüzde 1,54; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,62 yükseldi.

Yurt içinde ise Merkez Bankası'ndan gelen 200 baz puanlık sürpriz faiz artışı ve BDDK'nin swap limitlerini artıran yeni kararının yansımaları izleniyor. Dün 7,72 ile rekor kırdıktan sonra faiz artışı kararıyla 7,55'e kadar çekilen dolar/TL, günün kalan kısmında 7,62-7,64 aralığında hareket etmişti. Bu sabah saatlerinde de 7,62 düzeyinde hareket eden dolar/TL, BDDK'nın swap limitlerini artıran hamlesi sonrasında 7,57'ye çekildi. Euro/TL de benzer bir grafikle 8,85'e geriledi.

ABD borsaları dün neden yükseldi?



ABD'de beklentilerin üzerinde artan konut satışları ve salgının etkileriyle mücadele için gündeme getirilen yeni teşvik paketine yönelik müzakerelerin yeniden başlatılacağı haberi Wall Street'e alım getirmişti. Ayrıca ABD basınında yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu belirtildi. Ülkede yeni konut satışları ise ağustosta yüzde 4,8 artarak 1 milyon 11 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalışla 895 bine gerilemesi tahmin ediliyordu.

Altın haftayı yüzde 4 üzerinde kayıpla kapatabilir

Altın fiyatları ABD'de mali yardım paketine yönelik umutların artmasıyla bugün yükselse de,

doların değer kazanması nedeniyle haftalık bazda bir aydan uzun sürenin en sert düşüşünü

kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 yükselerek 1.869 dolar seviyesini gördü. Haftalık olarak fiyatlar şimdiye kadar yüzde 4,1 geriledi. ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,4 gerileyerek 1.870 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent, 42 doların üzerinde

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 17 sent yükselerek 42,11 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü ise 16 sent yükselerek 40,47 dolar seviyesinde. Petrol fiyatları bugün yükselse de koronavirüs vakalarındaki artışın küresel petrol talebi üzerindeki etkisi ve Libya'nın petrol üretimine yeniden başlaması ihtimaliyle haftayı ekside tamamlamaya hazırlanıyor.