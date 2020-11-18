Dolar ve euro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajlarıyla dalgalandı

Dünya genelinde artan salgın vakalarını yavaşlatmak amacıyla tedbir açıklayan ülkeler arasına Türkiye de dahil oldu. Aşı haberleriyle moral bulan küresel piyasaların yanı sıra yenilenen ekonomi yönetiminden gelen 'yapıcı' yorumlarla geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla güçlenen Türk Lirası, bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yatay seyirde...

Hafta başından bu yana 7,68-7,72 aralığında seyreden dolar/TL'de, bugün kısa süreli bir dalgalanma yaşandı. TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yatırımcıları yüksek faizde ezdirmemeliyiz' açıklamaları dalgalanmanın odağında yer aldı. Bu sözler, yarın PPK'dan beklenen faiz artışına yönelik endişelere neden oldu. Erdoğan'ın açıklamalarının yapıldığı dakikalarda dolar/TL kısa süreli de olsa yukarı yönlü atağa kalktı. Kur 14:55 sularında 7,7890'a kadar tırmandı. Birkaç dakikalık yükselişin ardından hızla düşüşe geçen ve 7,70'in altına çekilen dolar/TL sonrasında 7,71-7-72 bandında dengelendi.

Dolar/TL benzeri bir grafik çizen euro/TL, 9,16 seviyelerinden 9,2485'e kadar yükseldi. Yeniden sabahki seviyelerine dönen euro/TL 9,15-9,16 düzeyinde değerleniyor.

Dolar/TL'de 7,70 ve 7,75 seviyeleri çok öenmli

Yarınki PPK toplantısı öncesinde dolar/TL analizi hazırlayan Ahlatcı Yatırım, 7,70'teki destek seviyesi ve 7,75'teki direnç noktalarına dikkat çekiyor. Ahlatçı Yatırım'ın analizi şöyle:

"Geçtiğimiz hafta TL’nin dolar karşısındaki değer kazanımı ile geri çekilen dolar/TL kuru merkez bankasının faiz kararı haftasına tepki alımları ile yükselerek başlamıştı. Pazartesi günkü yükselişi ile 7.70 TL üzerinde kalıcılık sağlayan kur son iki işlem gününde 7.75 TL’nin üzerini test etse de ana hareketini 7.70-7.75 TL arasında sürdürüyor. Yarın açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde yatay bantta hareket eden kurda olası yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda

7.75 ve 7.78 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi geçtiğimiz haftakine benzer şekilde satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.70 ve 7.68 destek seviyelerini takip edeceğiz.

Destekler: 7.7000 / 7.6800 / 7.6500

Dirençler: 7.7500 / 7.7800 / 7.8000 "