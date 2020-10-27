Dolar ve euro, dünkü rekorun hemen altında

27 Ekim 2020

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor. Japonya borsasında yüzde 0,3'ler civarındaki düşüş Çin borsalarında yüzde 0,5'ler düzeyinde seyrediyor. Avustralya borsası yüzde 1,5'un üzerinde değer kaybederken Güney Kore yüzde 0,4 Hong Kong yüzde 1 civarı ekside seyrediyor. ABD vadelileri ise dünkü sert düşüşlerin ardından gelen alımlarla hafif artıda.

Yurt içinde ise piyasalar bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısı ve jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs salgını konusunu yakından takip edecek. Dün 8 lirayı aştıktan sonra 8,0986'ya kadar tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde de tarihi seviyelerin hemen altında değerleniyor. Saat 08:00 itibarıyla dolar/TL 8,0910'dan euro/TL ise 9,5675'ten el değiştiriyor.

Bugün piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, TCMB'nin açıklayacağı uluslararası rezervler ve TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları verileri izlenecek (10.00). Borsa'da bilançolar izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.

Wall Street son 1 ayın en büyük düşüşünü yaşadı

Wall Street'in önde gelen endeksleri dün son 1 ayın en büyük düşüşünü yaşadılar. Dünya genelinde koronavirüs vakalarında hızlı artış yaşanması ve Washington'da 3 Kasım seçiminden önce yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı belirsizlik

ABD hisse senedi piyasalarına yoğun satış getirdi. S&P 500 endeksini oluşturan 11 önde gelen sektörün tamamı günü ekside kapatırken, en sert satışlar enerji, sanayi ve ham madde sektörlerinde oluştu.



Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 2,29 kayıpla 27.685,38 puandan kapatırken, S&P 500 Endeksi de yüzde 1,86 düşüşle 3.400,97 puandan günü tamamladı. Nasdaq Bileşik Endeksi günü yüzde 1,64 kayıpla 11.358,94 puandan kapattı.



Günün ajandasında neler var?

ABD'de dayanıklı mal siparişleri (15.30), REDBOOK perakende satışlar (15.55), FHFA konut fiyat endeksi, S&P Case Shiller ulusal konut fiyat endeksi (16.00), Richmond fed imalat endeksi, Conferance Board tüketici güven endeksi (17.00) verileri takip edilecek.



Amerikan Petrol Enstitüsü(API) haftalık petrol stok verileri de enerji piyasası için takip edilecek veri olacak (23.30). İngiltere'de 4 ve 51 yıllık iki tahvil ihalesi düzenlenecek.



İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Andy Haldane, çevrimiçi bir etkinlikte konuşma yapacak (17.45).