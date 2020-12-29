Dolar ve euro düşmeye devam ediyor

Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci gününde de Türk Lirası güçlenmeye devam ediyor. Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,4107'ye kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı. Dünkü kapanış seviyelerinin de üzerini gören dolar/TL, 7,47'nin üzerini test ettikten sonra hızla düşüşe geçti.

Euro/TL ise dün 9,10'un altını görmüştü. Bu sabah 9,15'in üzerine kadar yükselen euro, ardından gelen satışlarlarla 9,05'e kadar çekildi.

GÜNÜN AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankacılık sektörü Ocak-Kasım dönemi verilerini yayımlayacak. Yılın ilk 10 ayında sektör 50,0 milyar TL kar açıklamıştı (14.00).



Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imzalanacağını bildirdi. İmza töreni saat 15.30'da başlayacak.



ABD'de S&P Case Shiller konut fiyatları günün en önemli verisi olacak (17.00). Ayrıca Dallas Fed hizmet sektörü endeksi ile 7 yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek.