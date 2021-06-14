Dolar ve euro düşüşe geçti: Yüzde 1'in üzerinde geriledi

Piyasalar kritik gelişmelerin yaşancağı haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yapacağı görüşme piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ile başlayan, Fed ve TCMB faiz kararıyla devam edecek yeni hafta Türk Lirası açısından oldukça kritik. Kritik viraj öncesinde döviz kurları da hareketli günler yaşıyor. Dolar/TL, cuma günü ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle 8,30'un altına kadar çekilmiş ancak sonrasında yükselerek haftayı 8,3942'den tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk saatlerinde yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılması ve işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kurlarda düşüş yüzde 1'i aşarken dolar/TL 8,30 seviyesinin altına geldi. Euro/TL ise 10,15'ten 10,05 seviyelerine kadar çekildi.

GÜNÜN AJANDASI



Haftanın ilk gününe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından önemli bir veri ile başlanacak. TCMB Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Mart ayında cari denge 3,33 milyar TL açık vermişti. Nisan ayı için beklenti 2,23 milyar dolar açık yönünde oluştu. (10.00)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleştirecekler. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ve Erdoğan’ın Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" da ele alacaklarını açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak (10.00). Nisan ayında konut satışları baz etkisinden dolayı yıllık yüzde 124,1 artış göstermişti.

Euro Bölgesi sanayi üretimi, Avrupa piyasasında günün en önemli verisi olacak (12.00).