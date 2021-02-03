Dolar ve euro düşüşte

Yurt içi piyasalarda bugünün ve haftanın en önemli verisi olan enflasyon beklentilerin hafif üzerinde geldi.

Dün günün ilk yarısında 7,10'un altına kadar çekilmesine karşın günü 7,20 seviyelerine yakın kapatan dolar/TL, enflasyon verisi öncesinde yatay seyrini sürdürdü. Piyasaların da açılmasıyla birlikte kurlarda düşüş yaşandı. Dolar/TL, 7,16'ya çekilirken Euro/TL ise 8,63 düzeyinde. Dün, 8,56-8,70 bandında dalgalan euro/TL, 8,65'in üzerinde günü bitirmişti.

GÜNÜN AJANDASI



Yurt içinde enflasyon verileri dışında önemli bir veri bulunmıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak (17.00).



ABD'de API petrol stokları (00.30), MBA mortgage verileri (15.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM hizmet PMI (18.00), DOE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek.

Geçen ay düşüş gösteren ADP istihdamında bu ay 50 bin kadar artış olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra, Euro Bölgesi üretici fiyatları ve öncü tüketic fiyatları (13.00) gelecek.