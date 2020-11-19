Dolar ve euro faiz kararı öncesi düşüşe geçti

Piyasaların merakla beklediği faiz günü geldi. Merkez Bankası, bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Ekonomi yönetimindeki değişim ve sonrasında oluşan güçlü faiz artışı beklentisiyle birlikte döviz kurları yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşamıştı. Bu hafta boyunca faiz kararını beklerken 7,70 ve 9,15 seviyelerinde dengelenen dolar/TL ve euro/TL kuru, karara saatler kala düşüşe geçti.

Gün içerisinde en düşük seviye olarak 7,6305'i gören dolar/TL saat 11:45 itibarıyla 7,6570'ten el değiştiriyor. Euro/TL ise 9,0445'e kadar çekildikten sonra aynı dakikalarda 9,0675'ten değerleniyordu.

Borsa İstanbul ise karar öncesinde risk almak istemeyen yatırımcıların satışlarıyla yüzde 1'e yakın kayıpta. BİST 100 Endeksi gün ortasında yüzde 0,77'lik kayıpla 1.284 puanda.

Merkez Bankası, geleneksel repo ihalesinde ortalama yüzde 15,06 faizle piyasayı 10 milyar lira fonladı.

475 baz puan artış bekleniyor

Piyasalarda görüşlerini paylaşan birçok finans kuruluşu ve uzman 475 baz puan civarında bir faiz artışına gidilmesini bekliyor. Görüş bildirenlerin öngörüleri 200 baz puandan 700 baz puana kadar farklılık gösteriyor.

Faiz kararına piyasalar muhtemel tepkileri

Faiz kararının dolar/TL kurları üzerindeki olası etkilerini analiz eden Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Ekonomist Özlem Derici Şengül tarafından hazırlanan bilgi notunda TCMB’den güçlü bir faiz artışı hamlesi gelmesiyle birlikte dolar/TL'nin 7.50’lere doğru hareket etmesini bekliyor. Şengül'e göre, faiz artışı CDS’lerin daha da düşmesini beraberinde getirebilir.

Şengül, son günlerde speküle edildiği gibi 150-200 baz puanlık bir faiz artışının ise yine 8.0’li seviyelerin önünü açmasını ve TCMB’ye olan güven kanalı üzerinden orta vadede yine döviz piyasası ve ülke risk primi üzerinde kırılganlık oluşturmasını bekliyor.