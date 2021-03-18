Dolar ve euro faiz kararı öncesinde yatay

Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde 100 puan civarı bir faiz artış beklentisi ağır basıyor. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı takip edilecek en önemli gündem maddesi olarak takvimde yer alıyor.

Hafta boyunca TCMB'nin faiz kararına odaklanan döviz piyasasında yatay hareketler gözlemleniyor. Dün olduğu gibi bu sabah da dolar/TL, 7,50'nin hemen altında seyrederken euro/TL ise 8,97-8,98 bandında.

Fed faizleri değiştirmedi



ABD Merkez Bankası(Fed), gevşek para politikalarının ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinden daha da toparlanan kadar devem ettirme planlarını teyit etti. Fed, faiz oranını da yüzde 0,00-0,25 olarak korudu. Fed yetkilileri, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltti. Karar sonrası basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, tahvil alım hızını yavaşlatmayı, tahvil alımını azaltmayı konuşmanın henüz zamanı olmadığını söyledi.



Brezilya Merkez Bankası (COPOM), faiz oranında beklentilerin üzerinde, 75 baz puan artışa gitti. Piyasa beklentisi 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın yarınki politika toplantısında devasa teşvik programını sürdürülebilir yapmak için bir dizi adım açıklayacak.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB'nin faiz kararı günün en önemli verisi olarak yakından takip edilecek (14.00). Anketlerde oluşan ağırlıklı beklenti 100 baz puan artış yönünde oluşurken sayıları çok az da olsa Merkez Bankası'nın pas geçebileceğini düşünenler de mevcut.

TCMB, uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında ABD faiz kararının ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı gelecek (15.00). Piyasalar BoE'nin faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gitmesini beklemiyor.



ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), Conferance Board öncü göstergeler endeksi (17.00) ve doğal gaz stokları (17.30) verileri izlenecek.

Endonezya, Tayvan, Norveç ve Mısır merkez bankaları da faiz kararlarını duyuracaklar.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alaska’da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Bürosu Müdürü Yang Jiechi ile görüşecek.