Dolar ve euro, faiz kararlarını bekliyor

Piyasada bu hafta TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yön belirleyici olarak izlenirken Hazine ihaleleri ile ABD, İngiltere ve Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararıları da yakından takip edilecek.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında sakin bir seyir izliyor. Haftanın ilk gününün başlangıcında 7,60'ın üzerine doğru hareketlenen ancak Türkiye ekonomisinin bütçe fazlası verisiyle hızla 7,50 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 7,55 seviyelerinde dengelenmişti. Bu seviyelerdeki sakin seyrini bugüne taşıyan dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 7,52-7,53 düzeyinde yatay seyrediyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL de 9 liranın hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL bu yıl 6.9'a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti. 6,9 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte geçen hafta dolar/TL'de görülen en yüksek seviye 7,7840 olmuştu. Kur geçen haftayı 7,5'in hemen üzerinde tamamladı.

Hazine ihalelerine devam ediyor

Hazine dün düzenlediği 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihraçlarıyla yaklaşık 3.25 milyar TL'si piyasadan 3.85 milyar TL borçlandı. Hazine bugün de 2 ve 5 yıllık gösterge tahvil ihaleleri ile Mart ayı borçlanma programına devam edecek. Hazine bu ay toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 23.5 milyar TL'si piyasadan 31.2 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ücretli çalışan istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) özel sektörün borç verilerini yayımlayacak(10.00).

TCMB öğleden sonra yılın ilk ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. Konut fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 30,3 artış göstermişti (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. 2 Yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahviller yeniden satılacak. Bir önceki 2 yıllık tahvil ihalesinde ortalama faiz yüzde 14,99, 5 yıllık tahvilde yüzde 13,50 seviyesinde oluşmuştu.

ABD'de perakende satışlar ve ithal fiyatları aynı saatte açıklanacak (15.30). Yılın ilk ayında perakende satışlar yüzde 5,3, otomobil hariç çekirdek perakende satışlar yüzde 5,9 artış göstermişti. İki verinin ardından sanayi üretimi rakamları gelecek (16.15).



ABD'de günün diğer verileri, işletme stokları, NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) olacak. Ayrıca 20 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Avrupa'da ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi günün en önemli verisi olacak. Almanya için Endeks geçen ay 71,2 olarak gerçekleşmişti.



AB Ekonomik ve Finansal İşler Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.