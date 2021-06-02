Dolar ve euro, gece yeni zirveyi gördü

Döviz piyasalarında dün gece oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilişkin açıklamaları ve faiz indirimi mesajı olarak algılandı ve dolar/TL 8,8122 ile tarihi seviyelere yükseldi. Gece yarısına doğru yaşanan hareketliliğin ardından dolar/TL kademeli olarak geriledi ve 8,60-8,65 bandından dengelendi. Dolar/TL bu sabah saatlerinde de bu aralıktaki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL de dolar ile aynı grafikleri çizerken yeni zirve 10,76'nın üzerine taşındı. Euro/TL'de işlemler bu sabah 10,56 düzeyinden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi ve dolar/TL neden yükseldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece TRT'de katıldığı programda, enflasyon ile büyüme arasındaki bağlantı konusunda bir soru üzerine "O bağlantıyı direkt olarak burada bu şekilde kuramayız. Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." yanıtını verdi.

GÜNÜN AJANDASI

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yatırımcılarla yapacağı toplantı piyasalar tarafından yakından izlenecek. Yurt içinde mayıs ayı dış ticaret verileri dışında dışında önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi üretici fiyatları öne çıkan veri olacak.