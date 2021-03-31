Dolar ve euro, gün ortasında yatay seyrediyor

Merkez Bankası (TCMB) başkanının değiştirilmesi ve para politikasının kredibilite kaybına uğramasının ardından TL, benzer para birimlerinden negatif ayrışmaya devam ediyor.

Dün yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 8,45 seviyesini gören dolar/TL, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun faizlerin enflasyonun üzerinde tutulacağı mesajları sonrası 8,30'lara gerilemişti. Dolar/TL sabahki sakin seyrinin ardından piyasaların açılışına doğru yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL, 8,35'in üzerini görürken eEuro/TL için ise 9,87'ye kadar çıktı.

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yükseliş sürüyor

Türk Lirası üzerinde son dönemde baskı unsuru yaratan ABD tahvil faizleri dün yüzde 1,77'yi gördükten sonra 1,70 seviyesine çekilmişti. Bu sabah yeniden yönünü yukarı çeviren faizler 1,74 düzeyine yükseldi. Tahvil getirilerindeki artışın desteklediği ABD Doları Endeksi ise son 5 ayın zirvesi olan 93,45 düzeyinde.

Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Daha önce yüzde 5,5 olan 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'e çekildi. Kurum, cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de yüzde 3,5'ten yüzde 1,5'e indirdi. Analizde TCMB'de yaşanan görev değişiminin ardından TCMB'nin reaksiyon işlevi ve politika yapma süreci etrafındaki belirsizliğin önemli düzeyde arttığına dikkat çekildi.