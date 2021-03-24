Dolar ve euro güne düşüşle başladı

Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek açıklamalara odaklandı. Yurt dışında PMI verileri, İngiltere enflasyon ve ihaleler takip edilecek.

Döviz piyasalarında dalgalanmaların boyu kısalsa da dün hareketli bir gün yaşandı. 7,70'in altında güne başlayan dolar/TL 7,95 civarında günü tamamlamıştı. Bu sabah da dünkü kapanış seviyelerinin hemen altında işlem gören dolar/TL, 7,93-7,94 bandında. Euro/TL ise 9,42'lerden değerleniyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Kasım 2020'deki 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra Pazartesi günü 150 baz puan kadar yükseldi. CDS bu sabah saat saatlerinde 460 puan seviyesinde.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının görevden alınma kararının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” açıklaması yapmıştı. Ankara Kapalı Spor Salonundaki kongre saat 10.00'da başlayacak.



TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği(TBB) yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.



TÜİK ve TCMB tarafından ortak hazırlanan Tüketici Güven Endeksi açıklanacak (10.00). Endeks Şubat ayında yüzde 1,5 artışla 84,5 puan seviyesine yükselmişti.

Yurt dışında öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri izlenecek. Fransa (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00) ve İngiltere (12.30) ile ABD PMI (16.45) verileri sırayla gelecek.



İngiltere'nin enflasyon ve üretici fiyatları günün önemli verileri arasında yer alıyor (10.00). Ülkede bir önceki ay yaşanan düşüşün ardından Şubat ayında enflasyonda yüzde 0,5 aylık artış bekleniyor.



Yıllık artışın ise yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e çıkacağı tahmin ediliyor.



ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), dayanıklı mal siparişleri (15.30), DOE petrol stokları (17.30),



Almanya'da 10 yıllık, İngiltere'de 25 yıllık enflasyona endeksli, ABD'de ise 2 yıllık FRN ve 5 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.



Tayland (10.05), İzlanda (11.55), Çekya (16.30) merkez bankalarının faiz kararı izlenecek.New York Fed Başkanı John Williams (12.30, 20.35), San Francisco Fed Başkanı Mary Daly (22.00) konuşma yapacaklar.