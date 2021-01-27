Dolar ve euro, güne hafif artışla başladı

Yurt içinde bir verinin olmadığı yeni günde piyasalar ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararına odaklanacak.

Dün 7,40'ın üzerinde başladığı günde, 7,33 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, bu sabah saatlerinde ise hafif tepki hareketiyle 7,36'lara doğru hareketlenmiş durumda. Dolar/TL ile benzer grafikleri çizen euro/TL de; dün 9 liranın altına indikten sonra 8,92'ye kadar gerilemişti. Euro/TL bu sabah 8,95'ten el değiştiriyor.

Commerzbank: 2021'in ilk yarısında dolar/TL 7,35-7,50 bandında kalır

Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank, yılın ilk yarısında dolar/TL'nin 7,35-7,50 aralığında seyretmesini bekliyor. Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB Başkanı Ağbal'ın faizi gerekmesi halinde artırabileceği açıklamasının TL'yi desteklediğini söyledi.

Gözler Fed'in faiz kararı ve Powell'ın mesajlarında

Günün en önemli gündemi TSİ 22.00'de açıklanacak olan Fed faiz kararı olacak. Analistler Fed'in yüzde 0,00-0,25 olan faiz aralığını sabit bırakmasını bekliyorlar. Fed en son geçen yıl Mart ayında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti. Sonraki 6 toplantıda faizlerde bir değişikliğe gidilmedi Toplantının ardından Başkan Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek .

Çin'de faizler 21 ayın zirvesinde

Çin'de gecelik repo işlemlerinin hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı 21 ayın en yüksek seviyesini gördü. Çin piyasalarındaki likidetin en iyi göstergesi olan gecelik repo hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı bugün yüzde 2,91167 ile 17 Nisan 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak (10.00).



MBA mortgage piyasa endeksi (15.00), dayanıklı mal siparişleri (16.30), DOE petrol stokları (18.30), ABD'den izlenecek diğer veriler olacak. Almanya'da GFK tüketici güven endeksi(10.00) açıklanırken, Almanya ve İngiltere 10 yıllık tahvil ihalelerine çıkacak.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane ECB Strateji Gözden Geçirmesi konusunda değerlendirmelerde bulunacak (18.00). Güney Kore Devlet Başkanı Moon, online Davos etkinliğinde açıklama yapacak (19.00).