Dolar ve euro güne hareketli başladı

24 Eylül 2020

Piyasaların merakla beklediği gün geldi... Merkez Bankası'nın son yılların en kritik faiz kararlarından birisini açıklayacağı günde döviz kurları güne hareketli başladı. Sabah saatlerinde yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılışından hemen önce 7,71'in üzerine çıkarak rekor güncelledi. Sonrasında 7,68'de dengelenirken benzer grafiği euro/TL'de çizdi. 9,02 ile tarihi seviyelere çıkan euro/TL de ardından 8,96 düzeyine çekildi.

Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL için 7,7185; euro/TL için ise 9,0225 oldu.

Saat 10:20 itibarıyla dolar/TL 7,6850'den euro/TL 8,9670'ten el değiştiriyor. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,43 azalışla 1.097,87 puandan gerçekleştirdi.

Merkez Bankası'nın son dönemlerin en kritik faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. PPK öncesinde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi(RKGE) verileri açıklandı. RKGE, son 4 aydır devam eden yükselişini eylül ayında noktalarken sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 74,6'ya yükseldi.

Altın fiyatları son 2 ayın en dibini gördü

Altın doların değer kazanmasına paralel olarak son iki ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de ekonomik iyileşmenin desteklenmesi için açıklanması umulan daha fazla canlandırma

önlemine dair belirsizlikler doların değer kazanmasına yol açtı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dördüncü günde de gerileyerek yüzde 0,4 düşüşle 1.855 dolardan işlem gördü. Altın seans açılışından hemen sonra 1.853 dolara gerileyerek 22 Temmuz'dan beri en düşük seviyesini görmüştü.

Petrolde düşüş sürüyor

Petrol fiyatları vadeli kontratları dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ekonomik iyileşmenin yavaşladığı endişeleriyle ve Avrupa'da koronavirüs vakalarının tekrar yükselmesinin

yeni seyahat kısıtlamalarına neden olmasıyla geriledi. Bu endişelerin beraberinde doların yükselmesi dolarla fiyatlanan petrolün alıcılara daha az çekici gelmesine neden oluyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,7 düşerek 41,49 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,9 düşerek 39,57 dolarda işlem gördü.