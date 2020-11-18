Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararının öncesinde dün 7,80'e kadar yükseldikten sonra günü 7,70'in altında tamamlayan döviz kurları yeni güne de sınırlı hareketlerle başladı. Dolar/TL kuru sabah saatleri itibarıyla 7,72 civarında dengelenirken euro/TL için ise 9,17-9,18 bandında hareketler söz konusu...

Yurt içi piyasalarda gündem

Bugün piyasalarda fiyatlanacak önemli bir veri bulunmazken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu izlenecek tek veri olacak. Öte yandan dün açıklanan yeni salgın tedbirlerine piyasaların tepkisi de izlecek.

Salgınla ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yeni önlemler açıklandı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığından alınacak önlemler ile ilgili ayrıntılar geldi. İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs tedbirlerini içeren bir Genelge yayımladı ve sokağa çıkma kısıtlaması ve işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yaptı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında yapacağı konuşmada vereceği mesajlar takip edilecek.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin 2021 yılı görünümlerinin değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek. Seminer TSİ 17.00'de başlayacak.

Küresel piyasalar düşüşte

Aşı haberlerinin satın alınmasının ardından ABD borsaları dün yeniden aşağı yöne döndü. Dow Jones endeksi kapanışta yüzde 0,56 düşüşle 29.783,35 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 3.611,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 azalışla 11.899,34 puana indi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiği acil durum kredi programlarının süresinin uzatılacağı sinyali verdi.