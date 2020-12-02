Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda artan risk iştahından da destek alan yurt içi piyasalar dün pozitif ayrışmıştı. BİST 100, ulaştırma ve bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 3,25 artıda kapatırken gün içerisinde 7,90'ın üzerini gören dolar/TL 7,82'lerde tamamlamıştı. Dolar/TL bugüne de benzer seviyelerden başlangıç yaparken euro/TL de 9,45 düzeyinde yatay seyrediyor.

Saat 07:40'ta dolar/TL 7,8240'tan euro/TL ise 9,4580'den el değiştiriyordu.



Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında ABD'de ADP özel istihdamı, Bej Kitap raporu izlenecek. Yurt içinde tek veri TCMB'nin açıklayacağı finans dışı firma net döviz pozisyonu rakamları olacak (14.30).

ABD'de iki yeni teşvik paketi teklifi

ABD'de piyasaların odaklandığı teşvik paketine ilişkin haber akışı seçimlerin ardından yaklaşık bir ay geçtikten sonra hız kazandı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulundu. McConnell'ın teklifi daha önce Demokratların iki kez reddettiği 500 milyar dolarlık paketle önemli derecede benzerlik gösteriyor. McConnell, yeni planının ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldığını belirtti.

GÜNÜN AJANDASI

ABD'de ADP özel sektörü istihdam verisi haftanın son günü açıklanacak olan istihdam verileri öncesi yakından takip edilecek. ADP özel sektör istihdamı geçen ay 365 bin artış gerçekleştirmişti.

ABD'de MBA mortgage endeksi (15.00), New York ISM İş Koşulları Endeksi (17.45), DOE petrol stokları (18.30) diğer izlenecek veriler olacak.



Avrupa'da Almanya perakende satışlar (10.00), Euro Bölgesi üretici fiyatları, işsizlik oranı (13.00) takip edilecek.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Bankacılık Komitesinde yapacağı sunumun ardından bugün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi karşısına çıkacak. Mnuchin ve Powell'ın aynı sunumu tekrarlaması bekleniyor (18.00).



ABD'de 12 bölgesel Fed tarafından sağlanan bilgileri derleyen ve Fed faiz toplantısı öncesi komiteye rehberlik etmeye yardımcı olan 'Bej Kitap (Beige Book)' raporu açıklanacak (22.00).





