Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasalarda, haftanın en kritik iki gelişmesi dün yaşandı. Yurt içinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 Yılı Para ve Kur Politikası metninin tanıtımında verdiği mesajlar alınırken yurt dışında da Fed beklendiği gibi faiz ve varlık alım programına dokunmadı.

MB Başkanı Ağbal'ın mesajlarının piyasalarca olumlu karşılanmasının etkisiyle 7,80'in altına gerileyen dolar/TL, bu sabahki işlemlere de benzer seviyelerden yatay başlangıç yapıyor. Euro/TL ise hafif yükselişle 9,54-9,55 bandında hareket ediyor.

Yurt içinde gündem sakin; dışarda merkez bankalarının faiz kararları devam ediyor

Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. ABD Merkez Bankasının(Fed) faiz kararının ardından bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı yakından takip edilecek. Analistler BoE'nin faizde bir değişikliği gitmesini beklemiyor. BoE en son Mart ayında bir faiz indirimi yapmış, geçen toplantısında da varlık alım programını 150 milyar GBP artırmıştı. Bankanın faizi yüzde

0,10, varlık alım programı 895 milyar GBP seviyesinde bulunuyor (15.00).

İsviçre Merkez Bankası(SNB) ve Norveç Merkez Bankası(NORGES) faiz kararları da gün içinde gelecek. İki bankadan da bir değişiklik tahmin edilmiyor. Asya'dan filipinler, Endonezya ve Tayvan faiz kararları sabah saatlerinde, Meksika faiz kararı akşam saatlerinde takip edilecek.

Yurt dışında ABD'de konut başlangıçları verisi ön plana çıkıyor. Önceki ay 1,53 milyon olarak açıklanan konut başlangıçlarının Kasım'da bir miktar aşağı gelmesi bekleniyor (16.30).

Haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi (16.30), ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.



Avrupa'da İngiltere Perakende satışlar (10.00), Euro Bölgesi tüketici fiyatları (13.00) takip edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısını da gündemde bulunuyor.