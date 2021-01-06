Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, siyasi gündem ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin basın toplantısı takip edilecek.Yurt dışında ise veriler ve ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları takip edilecek.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. Dün neredeyse tüm gün 7,40'ın üzerinde seyrettikten sonra akşam saatlerinde 7,38'e çekilen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de benzer seviyelerini koruyor. Euro/TL'de 9,08 seviyeleri söz konusu.

Adnan Bali basın toplantısı düzenleyecek

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, basın toplantısı düzenleyecek. Dün uluslararası bir ajansta Bali'nin istifa ettiği yönünde bir haber yayınlanmış, İş Bankası'ndan KAP'a bu haberi yalanlayan açıklama gelmişti.

Açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır. " denildi.

Yurt dışı veri takvimi

ABD'de ADP özel sektör istihdam endeksi, haftanın son günü gelecek olan istihdam verilerine ön gösterge olacak (16.15). Piyasa beklentisi istihdamda artış hızının yavaşlayacağına işaret ediyor. Analistler, bir önceki ay 307 bin artan istihdamda 60 bin artış olacağı yönünde görüş belirtiyorlar.

MBA mortgage verileri (15.00), hizmet sektörü PMI (17.45), fabrika siparişleri (18.00), DOE petrol stokları (18.30) ABD'nin diğer önemli verileri olarak izlenecek.



Global hizmet sektörü PMI verileri, Fransa (10.45) ve Almanya'da tüketici fiyatları (15.00) günün diğer takip edilecek verileri olarak öne çıkıyor. Almanya'da tüketici fiyatları beklentisi aylık yüzde 0,6 artış, yıllık yüzde 0,2 düşüş olacağı yönünde.



Fed'in 15-16 Aralık FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar saat 22.00'de açıklanacak. Fed, söz konusu toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Fed yılın ilk toplantısını 27 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.