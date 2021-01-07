Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26'ya kadar çekildi. Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah devam ediyor.



Dolar/TL 7,30'un hemen altında değerlenirken euro/TLvde 9 seviyelerinin hemen üstünde işlem görüyor. Türk Lirası'nın güç kazandığı dünkü işlemlerde euro/TL 8,93'e kadar çekilerek. son bir buçuk ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

Küresel piyasaların gözü ABD'deki tarihi olaylarda

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olaylarda son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dün gece yaşanan olayların ardından gözler bir anda yeniden ABD'ye döndü. ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olayların etkileri bugün de izlenmeye devam edilecek.

Yurt İçi Ajanda

Yurt içinde ihracat-ithalat beklenti endeksleri, yatırım araçları getiri oranları (10.00) verileri gelecek. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).



Önceki hafta yurt dışı yerleşikler hisse senedinde 18,8 milyon dolar satış yaparken, 106,7 milyon dolar DİBS almıştı. Aynı hafta brüt rezervlerde 1,81 milyar dolar artış olurken, net rezervler 1,6 milyar dolar azalmıştı.

Yurt Dışı Ajanda

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, dış ticaret (16.30), ISM hizmet sektörü PMI (18.00), doğal gaz stokları(18.30) verileri izlenecek.



Günün diğer önemli verileri Almanya'da fabrika siparişleri (10.00), Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüm endeksi, öncü tüketici fiyatları, perakende satışlar (12.00) olarak öne çıkıyor.